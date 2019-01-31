Год начался, пора корректировать бюджет

Состоялось заседание Совета Мурманской областной Думы под председательством главы регионального парламента Сергея Дубового. Депутаты решили, что очередное заседание Думы начнётся 8 февраля.

В центре внимания будет проект закона, вносящий изменения в областной бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в первом чтении. Также в первом чтении планируется рассмотреть проект закона «О реализации отдельных положений федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территории Мурманской области».

Депутаты обсудят поправки к проекту федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования межбюджетных отношений».

В порядке законодательной инициативы планируется внесение проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 1 федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Кроме того, региональные парламентарии примут за основу проект примерной программы законопроектной деятельности областной Думы на текущий год.