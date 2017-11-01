Гоголевская чертовщинка в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке учащиеся шестых классов средней общеобразовательной школы №43 г. Мурманска приняли участие в праздновании Хэллоуина.

Ребята проходили квест «Гоголевская чертовщинка» по мотивам произведений Н.В. Гоголя. На разных этапах игры участников ждали гоголевские персонажи, каждый со своими заданиями, выполнив которые, игроки получали подсказки. Солоха угостила своих гостей «деликатесами», а им в свою очередь пришлось «сварить» ей борщ, выбрав правильные продукты. У «черта на куличках» игроки «ныряли» в омут и доставали ключи, с помощью которых находили подсказки в книгах. Для того, чтобы выбраться со дна, куда ребят заманила «утопленница», им нужно было пройти лабиринт с закрытыми глазами, а в «заколдованном месте» юные мурманчане разгадали интересные загадки.