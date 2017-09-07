«Гольфстрим» - с утра до вечера и на все вкусы!

Администрация города Мурманска опубликовала программу проведения мероприятий в рамках фестиваля «Гольфстрим» на 9 сентября:

12.20 – 12.35 – церемония открытия фестиваля «Гольфстрим» (эстакада моста на левом берегу Кольского залива);

9.00 – 10.00 – заплыв через Кольский залив;

13.00 – 13.40 – массовый легкоатлетический пробег (мост через Кольский залив).

Спортивные мероприятия фестиваля:

10.00 – 13.00 – соревнования по велоспорту (эстакада моста на левом берегу Кольского залива);

11.00 – 12.30 – соревнования на каяках (Кольский залив);

10.00 – 16.00 – соревнования по петанку (площадка под мостом через Кольский залив);

10.00 – 16.00 – соревнования по мини-футболу на песке (площадка под мостом через Кольский залив);

10.00 – 16.00 – соревнования по пляжному волейболу (площадка под мостом через Кольский залив);

10.00 – 16.00 – соревнования по регби (площадка под мостом через Кольский залив);

12.35 – 12.50 – парад авто-мототехники (мост через Кольский залив);

12.40 – 12.55 – соревнования по роллер спорту (мост через Кольский залив);

13.30 – 15.00 – соревнования по автомобильному кроссу (площадка под мостом через Кольский залив);

14.00 – 15.00 – военно-патриотическая акция «Военная служба по контракту в Вооруженных силах – твой выбор». Показ современной техники и вооружения.

14.30 – показательные выступления морской пехоты (площадка под мостом через Кольский залив);

11.00 – 16.00 – соревнования по велоспорту (эстакада на левом берегу мостового перехода через Кольский залив);

12.00 – 16.00 – соревнования по «парковым» шахматам (площадка под мостом через Кольской залив);

12.35 – 12.45 – заезд на беговелах (мост через Кольский залив);

12.50 – 13.00 – заезд лиц с ограниченными возможностями здоровья (мост через Кольский залив);

11.00 – 16.00 – полоса препятствий «Crazy миля – 2» (площадка под мостом через Кольский залив);

Награждение спортсменов и культурная программа (сцена под мостом через Кольский залив):

13.30 – 14.30 – награждение победителей и призеров фестиваля спорта «Гольфстрим» (заплыв, каяки, легкоатлетический пробег, роллер спорт);

16.00 – 17.00 – награждение победителей и призеров фестиваля спорта «Гольфстрим» (остальные виды спорта);

16.00 – 18.00 – музыкально-культурный блок (с перерывом на награждение);

16.30 – выступление Юлии Михальчик.

Для удобства горожан и гостей праздника будут курсировать бесплатные автобусы: с 12.00 до 12.45 - от Центрального стадиона, улица Челюскинцев, 1 (площадь Спорта); с 12.15 до 13.15 – от правой стороны Кольского моста к месту старта.

Для участников и гостей фестиваля стоянка для автотранспорта в этот раз будет организована вдоль прибрежной автодороги. Самый удобный вариант добраться на фестиваль — на специально организованных автобусах, которые будут курсировать от Дворца спорта с улицы Челюскинцев, 1 до Кольского моста (время движения с 11.00 до 11.45).

Кроме того с 9.30 до 17.00 будет осуществляться автобусное движение от съезда на грунтовую дорогу (район авторынка) под Кольский мост и обратно.

Также к месту проведения фестиваля можно добраться городским транспортом: автобусом № 19 до остановки «Почта», автобусом № 18 до конечной (улица Баумана), троллейбусом № 4 до остановки «улица Бочкова», затем пешком до Кольского моста.