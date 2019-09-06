«Гольфстрим-2019» станет ещё жарче и ярче - Ирина Андреева

Вот-вот начнётся Международный спортивный фестиваль «Гольфстрим-2019»! В этот раз на нём будет ещё больше интересных и захватывающих мероприятий! Ирина Андреева, главный судья и гость программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD, сегодня, 6 сентября, с 12.00 в прямом эфире расскажет подробно обо всём, что нас ждёт уже в эту субботу, 7 сентября, на фестивале.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.