«Гольфстрим» согреет мурманчан в сентябре

Сегодня в районе Кольского моста состоялось выездное совещание по вопросам подготовки к спортивному фестивалю «Гольфстрим». В мероприятии приняли участие представители администрации города, полиции, МЧС и других служб, задействованных в организации соревнований.

Полюбившийся мурманчанам и гостям города праздник состоится 9 сентября. Помимо традиционных спортивных дисциплин, в этом году в программу включен автокросс. Участникам «Crazy мили» будут приготовлены сюрпризы в виде новых испытаний.

– Впереди у нас большой спортивный праздник, начиная с прошлого года мы намеренно его перенесли на начало осени, чтобы как можно больше горожан увидели его своими глазами и приняли в нем участие, – рассказал глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Все возникающие вопросы по организации решаемые, уверен, праздник пройдет на достойном уровне.

Стоит отметить, что помимо коллективов местной самодеятельности, впервые в рамках культурной программы фестиваля выступит ансамбль Северного флота.