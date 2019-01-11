80-летние россияне станут ещё богаче!Вместе встретим первый рассвет 2019 года в Мурманске
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика11.01.19 07:30

Гололёд на земле, гололёд…

В ходе городского рейда во флотской столице вчера была проконтролирована работа управляющих компаний по обслуживанию придомовых территорий и подрядчиков, отвечающих за состояние трапов. Как отметил заместитель главы ЗАТО г.Североморск - председатель КРГХ Александр Савченко, в адрес главы ЗАТО, администрации города и  ЕДДС за новогодние каникулы и в первый рабочий день 2019 года поступили обращения от граждан, жалующихся на гололедицу во дворах, колейность внутридворовых проездов, обледенение ступеней крылец.

Появились замечания и к обслуживанию трапов, муниципальный годовой контракт на уборку и обслуживание которых выиграла компания «Инвест ЖКХ».

Проверяющие осмотрели трап от улицы Сивко на улицу Морскую, возле Детской музыкальной школы.

- Есть снег, надо чистить трапы, появилась гололедица – боритесь с ней, - сказал, обращаясь к главному инженеру «Инвест ЖКХ», Александр Савченко. – Не ждите, когда пойдут жалобы от граждан или предписания от ГЦ ЖКХ, реагируете оперативно, в соответствии с обстановкой. Не хватает людей - решайте и эту проблему. Вы вышли на контракт, будьте любезны исполнять его!

- Если у североморцев появятся претензии по уборке или поломке трапов, то они могут обращаться по телефонам: 5-35-40 или 8-906-290-94-94 – это наша диспетчерская служба, где круглосуточно принимаются заявки, - отметил главный инженер «Инвест ЖКХ» Раит Билалов. - Если обращение поступило утром, то в течение дня всё будет устранено, если заявка вечерняя, то утром отработаем. За новогодние праздники мы получили одно предписание на устранение недостатков по трём трапам и ряду тротуаров. Основная претензия – обледенение. В первых числах января выпала почти месячная норма осадков, мы с этим справились, но потом прошел дождь, который лил весь день 6 января, и все 25 человек трудились на трапах, посыпая, скалывая, очищая.

Плохо убранной и небезопасной для пешеходов назвал Александр Савченко территорию возле магазина «Магнит» на улице Падорина. Кроме того, совершенно небезопасно спускаться по небольшой, но единственной здесь лестнице, ведущей к тротуару, превратившейся в ледяную горку. Инспекторы муниципального контроля на месте подготовили предписание на приведение территории в порядок, на следующий день пройдет проверка исполнения предписания, если оно не будет выполнено – собственнику здания грозит административная комиссия и штраф.

Жители улицы Падорина, домов №№  23, 25, 27, 29 и 31 за все новогодние праздники не заметили в своём дворе уборочной техники. Как утверждает представитель ООО «СЖКХ» сотрудники вручную прометали проезды и чистили дворы, но механизированную уборку провести было невозможно из-за скопления транспорта на придомовой территории.

Проверили обстановку участники рейда и во дворах на улице Инженерной, в районе домов №№ 1 и 3 крутой обледенелый спуск на который не смог подняться даже служебный автомобиль компании ООО «СЖКХ».

Все нарушения по содержанию объектов города были зафиксированы представителями муниципального жилищного контроля. В адрес обслуживающих организаций вынесены предписания на устранение недостатков в кратчайшие сроки.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика46% предпринимателей считают, что местные чиновники постоянно создают преграды для бизнеса
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее«Обновление-2018», или «Единой России» крайне важно услышать сигналы, разобраться в существующих проблемах
-Слово не воробей...Общество явно не любит власть и терпеть не может бизнес, или Герои нашего времени
-Ходят слухи…Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
-

Последние комментарии

Горожанка.
09.01.19 23:36
Доброй ночи. С интересом горожане и гости города-героя послушали, а затем и посмотрели интервью директора МБУ КШМ в программе «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD». Очень содержательное интерв
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: В кадетской школе плюсов много - Сергей Цветков
Оксана
07.01.19 22:39
Добрый день! Обратилась в УК с вопросом очистки козырька балкона от наледи (5 этаж, внешняя сторона дома). Ответ: это не входит в наши обязанности, решайте в частном порядке. Сами счистить наледь не с
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
MotoRin
07.01.19 12:50
А если вчитаться в текст недавнего соглашения между правительством Мурманской области, регионального совета профсоюзов и Союзом промышленников и предпринимателей Мурманской области на 2019-2021 годы,
Комментарий к новости:Профсоюзы считают, что размер потребительской корзины должен быть увеличен вдвое – до 25 тысяч рублей
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиНа АЗС Мурманской области перед Новым годом цены на бензин замёрзли-PRO ВалютуТорги начались с роста доллара и евро-PRO ЭнергетикуНа гидростанциях филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» завершился основной этап внедрения современных систем контроля работы гидроагрегатов-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 11 января-PRO Нефть и газПроект перегрузочных СПГ-комплексов в Арктике может войти в план развития инфраструктуры-PRO ЗаконыС 11 января мы сможем сделать осознанный выбор, покупая молочные продукты
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
20.12.18: Роспотребнадзор в преддверии новогодних праздников рассказал россиянам, как выбрать качественную красную икру. А на какие продукты вы бы хотели услышать полезные рекомендации от специалистов?Проголосовало: 368 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика