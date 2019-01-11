Гололёд на земле, гололёд…

В ходе городского рейда во флотской столице вчера была проконтролирована работа управляющих компаний по обслуживанию придомовых территорий и подрядчиков, отвечающих за состояние трапов. Как отметил заместитель главы ЗАТО г.Североморск - председатель КРГХ Александр Савченко, в адрес главы ЗАТО, администрации города и ЕДДС за новогодние каникулы и в первый рабочий день 2019 года поступили обращения от граждан, жалующихся на гололедицу во дворах, колейность внутридворовых проездов, обледенение ступеней крылец.

Появились замечания и к обслуживанию трапов, муниципальный годовой контракт на уборку и обслуживание которых выиграла компания «Инвест ЖКХ».

Проверяющие осмотрели трап от улицы Сивко на улицу Морскую, возле Детской музыкальной школы.

- Есть снег, надо чистить трапы, появилась гололедица – боритесь с ней, - сказал, обращаясь к главному инженеру «Инвест ЖКХ», Александр Савченко. – Не ждите, когда пойдут жалобы от граждан или предписания от ГЦ ЖКХ, реагируете оперативно, в соответствии с обстановкой. Не хватает людей - решайте и эту проблему. Вы вышли на контракт, будьте любезны исполнять его!

- Если у североморцев появятся претензии по уборке или поломке трапов, то они могут обращаться по телефонам: 5-35-40 или 8-906-290-94-94 – это наша диспетчерская служба, где круглосуточно принимаются заявки, - отметил главный инженер «Инвест ЖКХ» Раит Билалов. - Если обращение поступило утром, то в течение дня всё будет устранено, если заявка вечерняя, то утром отработаем. За новогодние праздники мы получили одно предписание на устранение недостатков по трём трапам и ряду тротуаров. Основная претензия – обледенение. В первых числах января выпала почти месячная норма осадков, мы с этим справились, но потом прошел дождь, который лил весь день 6 января, и все 25 человек трудились на трапах, посыпая, скалывая, очищая.

Плохо убранной и небезопасной для пешеходов назвал Александр Савченко территорию возле магазина «Магнит» на улице Падорина. Кроме того, совершенно небезопасно спускаться по небольшой, но единственной здесь лестнице, ведущей к тротуару, превратившейся в ледяную горку. Инспекторы муниципального контроля на месте подготовили предписание на приведение территории в порядок, на следующий день пройдет проверка исполнения предписания, если оно не будет выполнено – собственнику здания грозит административная комиссия и штраф.

Жители улицы Падорина, домов №№ 23, 25, 27, 29 и 31 за все новогодние праздники не заметили в своём дворе уборочной техники. Как утверждает представитель ООО «СЖКХ» сотрудники вручную прометали проезды и чистили дворы, но механизированную уборку провести было невозможно из-за скопления транспорта на придомовой территории.

Проверили обстановку участники рейда и во дворах на улице Инженерной, в районе домов №№ 1 и 3 крутой обледенелый спуск на который не смог подняться даже служебный автомобиль компании ООО «СЖКХ».

Все нарушения по содержанию объектов города были зафиксированы представителями муниципального жилищного контроля. В адрес обслуживающих организаций вынесены предписания на устранение недостатков в кратчайшие сроки.