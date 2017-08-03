Голоса полярнозоринцев вольются в проект «10 атомных песен»

В городе Полярные Зори под руководством известного музыканта и продюсера Тимура Ведерникова походили съемки видеоклипов для музыкального мультимедийного проекта «Десять атомных песен».

Видеоклипы появятся на канале «Youtubе» в ноябре. В течение лета 2017 года 10 песен планируется записать с участием музыкантов из 17 атомных городов. Съемки клипов осуществляются таким образом, чтобы познакомить жителей страны с городом, показать его красоту, культурные и исторические достопримечательностями, а также уникальность природы.

Напомним, в апреле полярнозоринцы в режиме on-line голосования выбрали 10 песен из популярных композиций прошлых лет. В мае оргкомитет города провёл открытое конкурсное прослушивание всех желающих участвовать в исполнении этих песен. Видеозаписи призеров были отправлены в Москву.

Полярные Зори в финале проекта представили: мужское трио хора «Орферион» под управлением Татьяны Маймур, Анастасия Павлова, Елена Никишаева и трио, представившее рок-объединение Городского Дворца Культуры под руководством Вячеслава Чена, сообщает управление информации и общественных связей КАЭС.