Голосовать за поправки в Конституцию РФ будем в рабочий день, который станет выходным

Президент России Владимир Путин согласился с идеей рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, что ЦИК должен провести общероссийское голосование, а день голосования должен быть выходным.

«Что касается дня голосования и тех, кто должен организовать, я с вами полностью согласен, конечно, это кроме ЦИКа никто не сделает, поэтому я распоряжение подпишу», - сказал Путин на встрече с членами рабочей группы.

Он также согласился с идеей провести голосование в рабочий день.

«В рабочий день - это правильно, объявив его выходным, но только - я особое внимание правительства на это обращу - чтобы потом этот выходной день не вытащили от каких-нибудь праздников: или первомайских, или новогодних», - сказал президент, сообщает kremlin.ru