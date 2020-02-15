Голосуем за талисман Всероссийской переписи населения

Завершился приём конкурсных работ на изображение талисмана Всероссийской переписи населения. С 11 февраля проходит открытое голосование на сайте переписи. Для участия в голосовании необходимо зарегистрироваться на www.strana2020.ru и выбрать понравившуюся работу. Свой голос можно отдать только за одно изображение.

На конкурс представлены более 900 работ из 74 регионов нашей страны. Чаще всего авторы использовали образы медведя, мыши и собаки. У многих предстоящая перепись ассоциируется с птицами. Среди предложенных персонажей – 20 аистов, 15 филинов, две жар-птицы и один утёнок. Многие участники этого мероприятия снабдили своих рисованных героев планшетными компьютерами и смартфонами, изображая первую цифровую перепись в нашей стране.

Жители из Мурманской области также представили свои работы. В качестве талисмана северяне предлагают в образе переписчиков добродушного зайца-беляка (автор: Елизавета, страница 6) и енота (Jay Lee, страница 26), аиста с триколором в клюве (Lee Loo, страница 15).

В шорт-лист конкурса войдёт 10 процентов изображений, набравших больше всего голосов. Финалиста выберет профессиональное жюри.

Победитель получит приз – 60 тысяч рублей, а его работа станет талисманом Всероссийской переписи населения 2020 года.

Итоги конкурса будут опубликованы не позднее 28 февраля на официальной странице конкурса ВПН-2020 – https://www.strana2020.ru/contest/talisman.