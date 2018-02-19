«Голосуй за природу» - Минприроды России призывает 24 марта принять участие в международной акции «Час Земли»

Соответствующую телеграмму с просьбой поддержать акцию главам субъектов РФ направил глава Минприроды России Сергей Донской.

Крупнейшая в мире экологическая акция в 2018 году состоится 24 марта с 20.30 до 21.30 (местное время). В это время во всем мире на час погаснет свет и подсветка ключевых архитектурных достопримечательностей.

Сергей Донской в телеграмме отметил, что мероприятие проводится ежегодно с целью привлечения внимания к проблемам охраны окружающей среды и рационального природопользования. Акция ориентирована на формирование повседневной экологической культуры и пропаганду ценностей ответственного отношения к природным ресурсам.

Слоган акции в 2017 году – «Голосуй за природу».

Акция «Час Земли» организована WWF России при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Правительства Москвы.