Головной атомный ледокол «Арктика» успешно завершил этап ходовых испытаний

14 декабря после завершения испытаний в Финском заливе головной атомный ледокол «Арктика», построенный на Балтийском заводе, вернулся к достроечной стенке завода

Как сообщает пресс-службы завода, в ходе программы испытаний первого этапа специалисты проверили ход от резервных дизель-генераторов, связь, навигацию и бытовые системы ледокола. Также была достигнута самостоятельная скорость в 6 узлов.

Как «Арктик-ТВ» сообщало, ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания 12 декабря. Проверялось соответствие параметров ледокола заявленным проектным характеристикам и техническим описаниям, испытывалась надежность судовых систем и оборудования.

«Арктику» планируют сдать в эксплуатацию в 2020 году. При этом на Балтийском заводе в Петербурге сейчас идет строительство еще двух атомоходов того же проекта 22220 — «Сибирь» и «Урал».

Контракт на строительство головного ледокола «Арктика» был подписан в августе 2012 года. Его стоимость составляла 37 млрд рублей. Универсальные атомные ледоколы ЛК-60Я станут самыми большими и мощными в мире.