Голубой огонёк на кухне может быть опасным!

21 февраля был проведён семинар для представителей управляющих компаний флотской столицы, в котором принял участие председатель Совета депутатов ЗАТО г.Североморск Евгений Алексеев. Первичный инструктаж по проверке газового хозяйства в домах и квартирах провела инженер по эксплуатации Североморского производственного отделения АО «Мурманоблгаз» Светлана Шарапова.

Изношенность газового хозяйства, неправильное пользование жителями газовыми плитами и невнимательность приводят к трагическим последствиям с взрывами домов и многочисленными жертвами, имевшими место в нескольких городах России, в том числе, в Мурманске. Светлана Шарапова подробно рассказала участникам встречи об особенностях используемой пропан-бутановой газовой смеси, которые необходимо знать всем, кто пользуется газовым оборудованием. Этот газ тяжелее воздуха, и при утечках он накапливается около пола в квартирах и нижних этажах. При концентрации газа в воздухе от 1 до 9,5% эта смесь становится взрывоопасной. Пользователям газовыми плитами необходимо учитывать, что если концы пламени на газовой горелке жёлтые, значит происходит неполное сгорание газа из-за нехватка кислорода и может наступить удушье. Нужно обязательно открывать форточку или окно.

Не следует обогревать помещение газом, т.к. в пламени выгорает кислород и может наступить удушье. Нельзя оставлять газовые приборы без присмотра, не допускать детей к их использованию.

Внутри квартиры за исправность газовых приборов отвечает собственник.

При появлении запаха газа следует позвонить из незагазованного помещения по телефону 04 или 104, предупредить соседей, не пользуясь электрическим звонком, открыть двери и окна на сквозное проветривание, не пользоваться открытым огнем, не допускать работу автомобилей в радиусе 15 метров.

1 раз в год специалистами проводится техобслуживание внутридомовых сетей и внутриквартирного оборудования, проверки на утечку газа. Собственники обязаны обеспечить доступ проверяющих в квартиры. Если собственники дважды отказали в доступе в квартиру, они будут отключены от газоснабжения.

Запрещена самовольная установка газового оборудования.