«Гонца» притормозили

Для оснащения спутниковой системой «Гонец» рыбопромысловых судов, работающих выше 75-го градуса северной широты, будет установлен переходный период. Проект соответствующего приказа подготовлен и направлен в Минсельхоз России.

Вопросы организации промысла рассмотрели на заседании штаба путины по добыче водных биоресурсов в Северном рыбохозяйственных бассейне, проведенном 5 марта заместителем руководителя Росрыболовства Петром Савчуком.

Как сообщает пресс-служба Росрыболовства, основной промысел трески, пикши и окуня в настоящее время ведётся в исключительных экономических зонах России и Норвегии, работает около 70 судов. В районе регулирования НЕАФК на промысле путассу находится 4 судна, ещё одно судно в районе НАФО ведёт промысел окуня. В рыболовных зонах Фарерских островов и Гренландии российские суда пока не работают.

Об организации морского промысла доложил руководитель Баренцево-Беломорского территориального управления (ББТУ) Росрыболовства Виктор Рожнов. В 2019 году ББТУ оформило 455 разрешений на вылов водных биоресурсов, в том числе 46 разрешений на прибрежное рыболовство, в районе регулирования НЕАФК – 59 разрешений, в районе регулирования НАФО – 12 разрешений, в рыболовной зоне Фарерских островов – 32 разрешения.

Кроме того, были подняты вопросы освоения национальной квоты сайды в норвежской зоне в 2019 году, связанные с режимом добычи этого объекта в качестве прилова при прибрежном промысле трески и при специализированном промысле. Петр Савчук поручил профильным управлениям Росрыболовства проанализировать данные по освоению сайды в ИЭЗ Норвегии и представить предложения для оптимизации работы отечественного флота в норвежских водах.

В заключение председатель штаба напомнил о необходимости системного контроля соблюдения рыбопромысловым флотом требований безопасности мореплавания. Северному экспедиционному отряду аварийно-спасательных работ поручено в кратчайшие сроки представить в Росрыболовство план мероприятий по отслеживанию и профилактике нарушений.