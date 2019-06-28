Гонка начинается: 15 выдвиженцев на одно кресло губернатора

В Избирательной комиссии Мурманской области завершился период приёма документов для выдвижения кандидатами на должность губернатора Мурманской области. Документы о выдвижении представили 15 кандидатов.

Стоит отметить, что среди претендентов больше самовыдвиженцев – 8 человек.

От партий выдвигаются на старт 7 достойных кандидата. Своих «спортсменов» для гонки подготовили Мурманское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия», Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Мурманской области; Региональное отделение в Мурманской области политической партии «Гражданская Платформа»; Мурманское областное отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»; Региональное отделение Политической партии «Справедливая Россия» в Мурманской области; Мурманское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России; Региональное отделение политической партии «Альянс зелёных» в Мурманской области;

Все они пока числятся как выдвиженцы. Документы для регистрации претенденты на политическую гонку должны представить в Избирательную комиссию Мурманской области до 18 часов 24 июля.