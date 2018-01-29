Гонка памяти Ивана Сивко состоялась в Североморске

В минувшую субботу во флотской столице состоялись лыжные соревнования среди учащихся 5-7 классов школы № 1. Гонка была приурочена ко дню рождения Героя Советского Союза Ивана Сивко и завершила цикл мероприятий, посвященных памятной дате.

Утром первоклассники СШ № 1 им. И. Сивко были торжественно посвящены в сивковцы, а в полдень их старшие товарищи вышли на лыжню, недавно открытую в городском парке. Право дать старт соревнованиям было предоставлено почётному гостю - главе ЗАТО г.Североморск Владимиру Евменькову.

Завершился насыщенный день церемонией награждения. Грамоты и медали юным спортсменам вручили председатель Совета депутатов Евгений Алексеев и заместитель главы ЗАТО Эдуард Миронов.