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Мурманская область. Арктика28.05.18 14:56

«Гонка первых!» - в областном центре состоялась спартакиада среди медицинских работников Мурманской области

В рамках празднования 80-летия Мурманской области 26-27 мая состоялась традиционная межведомственная спартакиада среди медицинских работников «Гонка первых!».

26 мая прошёл турнир по мини-футболу, в котором приняли участие команды из 10 медицинских организаций региона. Победителем турнира стала команда Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина, второе место заняла команда Мурманской городской клинической больницы скорой медицинской помощи, третье – Мурманская городская поликлиника №1. Команда Мурманской городской детской поликлиники №5 была удостоена приза зрительских симпатий.

27 мая состоялся основной турнир межведомственной спартакиады. В соревнованиях участвовали команды из 10 учреждений здравоохранения региона. Команды состязались в сдаче норм ГТО, игре в баскетбол и хоккей с мячом, в беге и перетягивании каната.

Абсолютным чемпионом спартакиады стала команда Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина, второе место заняла команда Мурманской объединенной медсанчасти «Севрыба», третье место – Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи.

Победители межведомственной спартакиады среди медицинских работников «Гонка первых!» были награждены кубками и медалями.

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