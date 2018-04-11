Горе-мамаша осуждена за оставление своего ребёнка в опасности

Прокуратурой города Мончегорска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жительницы города, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

В ходе предварительного расследования установлено, что гражданка Ш., ранее лишенная в 2005 году родительских прав в отношении троих детей, ненадлежащим образом исполняла обязанности родителя в отношении своего четвёртого ребёнка, 2017 года рождения.

28 ноября 2017 года гражданка, заведомо зная, что в силу малолетнего возраста её пятимесячный сын лишён возможности принять меры к самосохранению, не обеспечив мер предосторожности, в утреннее время, в период с 8 часов до 11 часов, оставила своего грудного ребёнка одного без присмотра, пищи и воды, в антисанитарных условиях, лежащим на кровати без бортов, высотой 74 см, одетого в одну распашонку, в квартире по месту жительства своего сожителя.

При этом, сама гражданка Ш. покинула квартиру на продолжительное время, направившись в квартиру к знакомым, где употребляла спиртные напитки.

Малолетний ребёнок был обнаружен в опасном для жизни состоянии сотрудниками полиции в рамках проводимой индивидуальной профилактической работы, после чего был госпитализирован в педиатрическое отделение ГОАУЗ МЦРБ.

Предъявленное обвинение подсудимая признала в полном объёме, в содеянном раскаялась, что послужило смягчающим обстоятельством при рассмотрении дела в суде.

При вынесении приговора суд, согласился с мнением государственного обвинителя, и назначил подсудимой наказание в виде 4 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.