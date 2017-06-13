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Мурманская область. Арктика13.06.17 10:56

Горе-отца из Североморска отправили на 3 года и 1 месяц в исправительную колонию-поселение

Прокуратурой г.Североморска поддержано обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя г. Североморска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей лицом, на которого возложены эти обязанности, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетними).

Как установлено в судебном заседании, обвиняемый умышленно использовал недопустимые методы воспитания детей, в том числе допуская применение физического насилия, а также систематическое пренебрежительное, грубое, унижающее человеческое достоинство общение в отношении несовершеннолетних. В частности, подсудимый допускал табакокурение во всех помещениях квартиры, вынуждал несовершеннолетних проживать в антисанитарных условиях. Злоупотребляя спиртными напитками, на постоянной основе допускал распитие алкоголя в присутствии несовершеннолетних.

Неоднократно требовал присутствия сына, в том числе в ночное время, при распитии им спиртных напитков вне места жительства, мотивируя это тем, что присутствие несовершеннолетнего будет препятствовать его задержанию сотрудниками полиции в общественных местах. Заставлял несовершеннолетних выпрашивать у граждан деньги якобы для приобретения продуктов, которые потом отбирал у детей и тратил на собственные нужды, также заставлял их собирать на улице окурки сигарет.

В присутствии несовершеннолетних причинял их матери нравственные и физические страдания.

Мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, в настоящее время он лишен родительских прав в отношении детей.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину в совершенном преступлении.

В соответствии с позицией государственного обвинителя приговором суда с учётом предыдущих судимостей осужденному назначено наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии - поселении.

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