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Мурманская область. Арктика31.05.17 14:10

Горе-рыбаки из-за плохой погоды стали горе-охотниками

В отдел полиции по обслуживанию Терского района МО МВД России «Кандалакшский» поступило сообщение от четверых мужчин о том, что им требуется помощь, чтобы добраться до ближайшего населенного пункта.

Совместно с сотрудниками МЧС России по Мурманской области полицейские организовали спасательную операцию с помощью вертолёта. Добравшись до района Сергозера Терского района, сотрудники полиции и спасатели обнаружили троих жителей Санкт-Петербурга и одного жителя Тульской области. На санях-волокушах находились две туши убитых диких северных оленей, а также два тетерева и одна куропатка, охота на которых в Терском районе  в настоящее время запрещена.

Гости Заполярья пояснили представителям правопорядка, что прибыли в Мурманскую область для вылова сёмги, однако в связи с тем, что водоёмы ещё не были открыты и поэтому вылов сёмги был невозможен, мужчины решили на снегоходах отправиться в район Сергозера, где находились до 24 мая. После наступления оттепели снег начал таять, и вернуться обратно с помощью снегоходов они не смогли, поэтому приняли решение позвонить в экстренные службы.

Полицейские изъяли туши животных и птиц, а также оружие, из которого предположительно были убиты олени и птицы.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по данному факту дознавателем МО МВД России «Кандалакшский» в отношении неустановленного лица возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258 УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов…». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет или без такового.

В настоящее время назначены баллистическая и другие экспертизы, проводятся следственные действия и оперативные мероприятия с целью установления обстоятельств произошедшего и лиц, виновных в незаконной охоте.

 

 

 

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