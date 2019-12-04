Горит камбуз на российском рыболовецком траулере в Норвегии

Российский траулер загорелся в порту на севере Норвегии. Моряки эвакуированы. О пострадавших не сообщается.

Возгорание произошло на борту российского рыболовецкого траулера. Об этом сообщает в среду полиция губернии Финнмарк на севере Норвегии, не уточняя название судна.

«Сообщения о пожаре на борту российского траулера, стоящего на причале в Ботсфьорде», - опубликованы на странице правоохранительной структуры в «Twitter». По данным полиции, пожар начался на камбузе. Скорая помощь и спасатели находятся на месте происшествия, о пострадавших не сообщается.

В компании-судовладельце «Мурманрыбфлот 2» ТАСС сообщили, что моряки с траулера эвакуированы. «Экипаж с нашего траулера эвакуирован на берег, никто не пострадал», - сказал представитель компании.

Там добавили, что информация об инциденте уточняется. «Пока у нас информация только о задымлении на траулере. Ситуация под контролем», - сказал собеседник.

По данным компании-судовладельца, на траулере находился минимальный состав команды - четыре человека. Судно готовилось к выходу в рейс.

Судовладелец не сообщил название траулера, на котором произошло ЧП, заметив, что в норвежском порту стоит несколько судов компании.