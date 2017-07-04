Горит Ловозерская тундра

В Ловозерском районе в центре Кольского полуострова произошло возгорание на территории оленьих пастбищ. Как сообщает Мурманская база авиационной охраны лесов, пожар возник в выходные дни, обнаружили его со спутника, площадь горения около 200 га .

В настоящее время на месте пожара работает группировка из десяти человек.

Как сообщает региональный Гидрометцентр, в начале июля в Заполярье установилась жаркая погода, в центральных районах воздух прогревается до плюс 28 градусов. В Мурманской области объявлен 4-й и 5-й региональный класс пожарной опасности.