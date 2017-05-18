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Мурманская область. Арктика18.05.17 16:46

Горнолыжный комплекс «Салма» закрывает сезон

20 и 21 мая в Полярных Зорях любителей горнолыжного спорта ждут последние дни катания в сезоне. Из года в год «Салма» готова принять гостей с октября по начало мая, однако в этом году погода в Мурманской области была на руку всем горнолыжникам –  закрытия под самый конец календарной весны на «Салме» не видели давно. Прекрасное состояние трасс, комфортная температура, система искусственного оснежения позволили насладиться катанием дольше обычного.

В предстоящие выходные подъемники будут работать с 9.00 до 17.00.

Всего за сезон 2016/17 турникеты на «Салме» повернулись 164661 раз, продано 13307 абонементов. Проведено более 30 спортивных мероприятий. Комплекс  регулярно становится местом проведения межрегиональных, российских и международных соревнований.

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