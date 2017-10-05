Горнолыжный курорт в Мурманской области входит в топ-10 для новогоднего отдыха 2018 года

Сервис аренды жилья «Tvil.ru» проанализировал ранние бронирования на новогодние праздники и определил самые популярные горнолыжные курорты России для отдыха на Новый 2018 год. Рейтинг составлен по данным бронирования отелей, квартир и гостевых домов с 30 декабря этого года по 7 января 2018 года.

Большой Вудъявр входит в первую десятку для отдыха в новогодние праздники-2018. По данным «Tvil.ru», в Кировске на новогодние праздники бронируют в среднем на 4 ночи и тратят на проживания вдвоём 2,5 тысячи рублей в сутки. Для сравнения, в Красной Поляне - на 10 ночей (4 тысячи рублей), а в Шерегеше - на 8 ночей (3,8 тысячи рублей).

Красная Поляна (Краснодарский край), Шерегеш (Кемеровская область), Домбай (Карачаево-Черкесия), Приэльбрусье (Кабардино-Балкария), Белокуриха (Алтайский край), Банное (Башкирия), Гора Соболиная (г.Байкальск, Иркутская область), Солнечная долина (г.Миасс, Челябинская область), Большой Вудъявр (г.Кировск, Мурманская область) и Бобровый лог (г.Красноярск) составляют первую десятку самых горнолыжных курортов России, популярных для отдыха на новогодние праздники 2018 года.