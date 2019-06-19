Горняки Кольской ГМК первыми в стране осваивают мобильную установку для проходки вертикальных выработок

Парк техники рудника «Северный» Кольской ГМК пополнился новыми машинами. Одно из последних приобретений - мобильная установка для проходки восстающих выработок «Easer L». Она способна осуществлять бурение вертикальных выработок в любых направлениях, при этом главное её предназначение - бурение разгрузочных (компенсационных) скважин диаметром до 750 мм в добычных блоках.

В отличие от ранее использовавшейся установки «Robbins», для работы «Easer L» не требуется предварительной подготовки рабочего места. Машина имеет пневмоколесный ход, что обеспечивает ей быстроту перемещения в любое место рудника.

Как сообщает пресс-служба КГМК, подобные установки в российских компаниях ранее не применялись. Горняки Кольской ГМК первыми в стране осваивают такое оборудование. В ближайшее время на рудник «Северный» также ожидается поступление проходческих машин нового поколения.

Всего в 2019 году Кольская ГМК планирует приобрести около 1,5 тысячи единиц различного оборудования на сумму 2,8 млрд рублей.