Горные породы превратятся в стихи - II Международный поэтический фестиваль «Табуретка» приготовил специальный подарок гостям праздника

Сегодня, 26 августа, в Мончегорске пройдёт II Международный поэтический фестиваль «Табуретка». Во второй раз в фестивале принимает участие группа художников из Москвы.

В прошлый раз они привезли готовую инсталляцию «Магические камни» – в зависимости от движения рук и человеческого тела строчки классических поэтических произведений складывались в новые смысловые сочетания. Искусственно созданные объекты – камни-саркофаги – лежали среди мхов парка имени Сергея Бровцева и читали поэзию. В этом году инсталляцию «Код Земли» Елена Демидова и Макс Калмыков готовят прямо в Мончегорске. Художники были вдохновлены кернами – образцами горных пород, полученными при геологоразведке на Ждановском месторождении медно-никелевых руд, которое разрабатывает Кольская ГМК. Керны были предоставлены компанией «Норникель» и Мастерской художественной обработки камня «Золотое сечение». Проект осуществляется при поддержке «ФабЛаб».

- Когда я начинала думать об этой работе, у меня перед глазами была картинка – я представляла, как кусок горной породы извлекают из недр земли. Для меня эти фрагменты были словно цитаты, содержащие концентрат информации о земле, о её сути и истории, – рассказывает Елена Демидова. – Мне хочется донести этим проектом, что в совершенно другом ракурсе можно взглянуть на работу геологов и тех, кто занимается горным делом. Ведь каждый день они собирают информацию о земле, которой можно при развитии новых технологий дать совершенно другое прочтение и новый глубокий смысл через искусство.

В проекте используется принцип фонографа – первого прибора для записи и воспроизведения звука, который появился ещё до граммофонов. Для фестиваля был специально создан новый инструмент – вместо иглы в нем используется веб-камера. Внутрь помещается керн, с него считывается визуальная информация, которая затем превращается в цифровой код. Для арт-объекта была разработана специальная программа на основе микроконтроллера ардуино. Эта программа отвечает за перевод рисунка керна в текст.

Способ образования минералов художники сравнили с тем, как образовываются звуки речи. За основу взяты стихи нареченного Председателем Земного Шара Велимира Хлебникова, который производил языковые эксперименты и создавал новые слова. Рисунок считывается с керна, слова перемешиваются и образуются новые стихи, которые гости фестиваля смогут создавать сами, поработав с фонографом.