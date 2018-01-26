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Мурманская область. Арктика26.01.18 11:30

Город атомщиков готовится отметить 50-летие образования города и 45-летие пуска первого энергоблока КАЭС

Сегодня на заседании правительства Мурманской области, которое провела губернатор Марина Ковтун, глава города Полярные Зори Максим Пухов выступил с отчётом о мероприятиях, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности в муниципальном образовании.

Характеризуя основные социально-экономические показатели, Максим Пухов отметил рост промышленного производства на 7% в прошлом году, что в основном обусловлено стабильной работой градообразующего предприятия – филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция».

Уровень безработицы в муниципальном образовании понизился, наблюдается стабильность на рынке труда. Число зарегистрированных в качестве безработных граждан на конец 2017 года составило 302 человека, уровень регистрируемой безработицы составляет 3,2%.

Говоря об исполнении майских указов Президента Российской Федерации, глава города Полярные Зори сообщил, что по итогам 2017 года обеспечено достижение плановых целевых показателей по заработной плате отдельных категорий работников подведомственных муниципальных учреждений.

«Выполнены работы по строительству новой автодороги в 4-м микрорайоне города, которая будет служить подъездом к уже существующему 9-этажному дому, а также к строящемуся 90-квартирному дому. В 2018 году планируется ремонт семи участков дорог в городе на общую сумму 28 млн рублей», – проинформировал Максим Пухов.

Глава муниципального образования сообщил, что муниципалитет уже взял на себя функции технического заказчика при проведении работ по капитальному ремонту. Это предполагает, что объявлять и проводить конкурсы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, заключать договоры с подрядными организациями, а также осуществлять контроль теперь будут местные власти.

«Это ответственная позиция муниципального образования. Там, где такая система налажена, там есть результат», – подчеркнула губернатор Марина Ковтун.

Говоря о планах на 2018 год, глава муниципалитета отметил такие проекты: строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, подготовку и проведение праздничных мероприятий, посвящённых 50-летию образования и 45-летию пуска первого энергоблока Кольской АЭС, модернизация освещения, развитие и благоустройство парка отдых и здоровья, строительство и ввод 90-квартирного жилого дома.

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