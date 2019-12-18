Город необходимо содержать в чистоте

Специалисты административных округов совместно с депутатами городского Совета продолжают плановые и внеплановые рейды по проверке работы управляющих организаций. Сегодня рейд был проведён по адресу улица Миронова, 4.

– Несмотря на сильные снегопады, данный двор убирается стабильно. Есть некоторые недостатки, но после предупреждений они устраняются вовремя. Управляющая компания обращает внимание на личные автомобили, которые зачастую мешают механизированной уборке снега на придомовой территории, – рассказала депутат Совета депутатов города Мурманска Антонина Климова.

Только в ноябре и декабре специалистами управления Ленинского округа составлено 172 акта о нарушениях, из них 131 акт направлен в управляющие организации для устранения замечаний, остальные подготовлены для составления протоколов об административных нарушениях в отношении виновных лиц управляющих организаций.

Напомним, два раза в неделю проходят заседания оперативных штабов, на них приглашаются руководители организаций, обслуживающих жилой фонд.