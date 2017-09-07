Город помогает молодым

Сегодня заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска вместе с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Мурманской области Дмитрием Барышевым проинспектировали организации, руководители которых стали победителями ежегодного конкурса «КПД» и получили от города грант на развитие собственного дела.

Конкурс молодёжных бизнес-проектов «КПД» проводится Комитетом по экономическому развитию администрации города Мурманска с 2009 года. Цель - найти молодые таланты и поддержать их инициативы, направленные на создание собственного бизнеса.

В разные годы победителями конкурса были авторы таких бизнес-идей, как интернет-магазин продуктов питания, детское научное шоу, художественная студия, студия флористики и других. В 2017 году лучшими были признаны проект интернет-ателье Ирины Зайцевой и идея досугового центра для детей и подростков от Ксении Румянцевой.

- У нас в городе существует ещё много программ по поддержке предпринимательства, в данный момент проходит отбор в конкурсе на предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства города Мурманска, прием заявок идет до 6 октября. Я призываю всех предпринимателей проявить активность и принять участие в конкурсе, - отметил депутат горсовета.