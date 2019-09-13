Город предоставляет жилые помещения маневренного фонда для временного проживания жителями дома № 40 по улице Академика Павлова

Сегодня состоялась встреча жильцов аварийного подъезда с главой администрации города Мурманска Андреем Сысоевым, в ходе которой были даны ответы на все вопросы, волновавшие жителей.

Напомним, в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации в границах земельного участка, на котором расположен второй подъезд многоквартирного дома по адресу: город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 40, с 00.00 11 сентября введён режим повышенной готовности.

Во втором подъезде – 8 квартир, проживают и зарегистрированы 15 человек, из них 2 несовершеннолетних.

Обследование дома 1960 года постройки показало, что кирпичная кладка несущих стен второго подъезда значительно разрушена. В результате разрушения нижних рядов кладки возникает опасность внезапного проседания массива кирпичной несущей стены и как следствие обрушение всех междуэтажных перекрытий.

Согласно постановлению администрации города Мурманска, комиссией по эвакуации граждан, проживающих во втором подъезде многоквартирного дома 40 по улице Академика Павлова, будут приняты меры к отключению систем водоотведения, тепло-, газо- и водоснабжения второго подъезда многоквартирного дома, а также будет обеспечен организованный вывоз имущества гражданами в соответствии с графиком. ООО «Комфорт» проведёт мероприятия по ограничению доступа граждан в расселенный второй подъезд и произведет отключение электроснабжения жилых помещений.

- Комитет имущественных отношений города Мурманска по обращениям пострадавших граждан предоставляет жилые помещения маневренного фонда для временного проживания граждан из второго подъезда многоквартирного дома, - рассказал глава администрации Андрей Сысоев. - Запланированы и предлагаются варианты для всех жителей аварийного подъезда.