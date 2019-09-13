Мурманчан зовут установить в субботу «Зелёный рекорд»В связи с закрытием моста через реку Тулома в городе Коле изменён маршрут межмуниципальных пассажирских автобусов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика13.09.19 17:32

Город предоставляет жилые помещения маневренного фонда для временного проживания жителями дома № 40 по улице Академика Павлова

Сегодня состоялась встреча жильцов аварийного подъезда с главой администрации города Мурманска Андреем Сысоевым, в ходе которой были даны ответы на все вопросы, волновавшие жителей.

Напомним, в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации в границах земельного участка, на котором расположен второй подъезд многоквартирного дома по адресу: город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 40, с 00.00 11 сентября введён режим повышенной готовности. 

Во втором подъезде  – 8 квартир, проживают и зарегистрированы 15 человек, из них 2 несовершеннолетних.

Обследование дома 1960 года постройки показало, что кирпичная кладка несущих стен второго подъезда значительно разрушена. В результате разрушения нижних рядов кладки возникает опасность внезапного проседания массива кирпичной несущей стены и как следствие обрушение всех междуэтажных перекрытий.

Согласно постановлению администрации города Мурманска, комиссией по эвакуации граждан, проживающих во втором подъезде многоквартирного дома 40 по улице Академика Павлова, будут приняты меры к отключению систем водоотведения, тепло-, газо- и водоснабжения второго подъезда многоквартирного дома, а также будет обеспечен организованный вывоз имущества гражданами в соответствии с графиком.  ООО «Комфорт» проведёт мероприятия по ограничению доступа граждан в расселенный второй подъезд и произведет отключение электроснабжения жилых помещений.

- Комитет имущественных отношений города Мурманска по обращениям пострадавших граждан предоставляет жилые помещения маневренного фонда для временного проживания граждан из второго подъезда многоквартирного дома, - рассказал глава администрации Андрей Сысоев. - Запланированы и предлагаются варианты для всех жителей аварийного подъезда.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаКажется, дальше некуда терзать природу, или Кто уничтожает китов в Баренцевом море
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееЦВЕТ ВЛАСТИ: Шесть кандидатов, но скучно и предсказуемо
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа горорда Мурманска" Бурак (Смирнова) Ю .Г., местная
12.09.19 13:13
Уважаемый Губернатор Мурманской области Андрей Владимирович Чибис! К Вам обращается заместитель директора по Воспитательной работе МБОУ КШМ Бурак (Смирнова) Юлия Геннадьевна. Пожалуйста, обратите вним
Комментарий к новости:«Отставки будут!», - Андрей Чибис рассказал о планах на ближайшие пять лет
Михаил
12.09.19 11:43
Капремонт ветхого жилья???? Это что - очередной бред администрации??? Жители Мурманска помнят как г. Сысоев с г.Веллером раздавали сертификаты за их подписью- на расселение деревяшек. К 100 летию без
Комментарий к новости:Подъезд дома будут ремонтировать, а мурманчан расселили
Марина
09.09.19 12:51
Добрый день. Обнаружила в купленной вторичной квартире трубу отопления, которую прежние хозяева изолировали лентой, видимо чтобы не протекала. Вызвала мастера с УК, он сказал что нужно менять радиатор
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире20:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиСтарикам обещают повышение пенсий в полтора раза выше инфляции-PRO ВалютуКурс доллара теряет почти 72 копейки, евро – почти 30 копеек-PRO ЭнергетикуТеплоснабжающие организации Мурманской области закредитованы под максимально возможный лимит-PRO ЖКХМелочь, а приятно: поставщикам ресурсов запретят включать затраты на уплату комиссий банкам в тарифы ЖКХ-PRO Нефть и газПри значительном росте грузопотока по СМП, важнейшее значение приобретает человеческий фактор - состоялось первое рабочее заседание Общественного совета СМП-PRO ЗаконыСтарикам обещают повышение пенсий в полтора раза выше инфляции
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
12.09.19: Минюст предлагает разрешить приставам заходить в квартиры для надзора за перепланировкой. Законопроект разрабатывается по поручению правительства РФ. Ожидается, что поправки начнут действовать с января 2020 года. Как Вы относитесь к таким нововведениям?Проголосовало: 162 человека
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика