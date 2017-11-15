Город провожает новобранцев в армию

Сегодня 20 мурманских призывников получили путевки главы муниципального образования город Мурманск на военную службу.

По традиции каждый год наиболее подготовленные мурманчане отправляются служить в 61-ю отдельную Киркенесскую Краснознаменную бригаду морской пехоты Северного флота. Вот уже 17 лет у администрации Мурманска с этой войсковой частью, которая базируется в поселке Спутник, установлены шефские связи.

— Мы постарались сделать это мероприятие торжественным, ведь это очень важное для новобранцев событие, которое не может остаться незамеченным. Служба в армии — это исполнение гражданского долга, и к этому этапу свой жизни ребята тоже готовятся особенно, — рассказала председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска Татьяна Печкарева.

На этот раз проводить новобранцев пришли и юнармейцы из мурманской школы № 4. От администрации города Мурманска будущим защитникам были вручены подарочные наборы.

За прошедшие годы у города и бригады морской пехоты появились совместные традиции. Помимо того, что на службу в поселок Спутник отправляют лучших новобранцев, в дни призывника в Мурманск на показательные выступления приезжают морские пехотинцы, чтобы продемонстрировать будущим солдатам приёмы рукопашного боя.

Всего до конца года на службу в Вооруженные Силы РФ планируется отправить около 350 мурманчан. По состоянию на 1 ноября 2017 года призвано уже 320 человек. Большинство из них останутся служить в Мурманской области, некоторые отправятся в другие города Северо-Запада и Центральной России.