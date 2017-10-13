Мурманская область. Арктика13.10.17 07:35
Город славит своих созидателей
На территории муниципалитета продолжается работа по реализации проекта «Слава созидателям!». Школьники с 1-й по 11-й классы записывают видеоинтервью с представителями старшего поколения, чья трудовая биография связана с историей нашего города и Кольской АЭС.
Сегодня состоялось заседание оргкомитет по проведению второй совместной встречи школьников – авторов видеороликов муниципального этапа общероссийского конкурса «Слава Созидателям!» 2016 года с героями - ветеранами Великой Отечественной войны.
Мероприятие запланировано на 20 октября 2017 года и состоится в новом помещении совета ветеранов в ДОУ № 4. Совсем недавно организация отметила новоселье, а теперь принимает первых гостей.
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