Город славит своих созидателей

На территории муниципалитета продолжается работа по реализации проекта «Слава созидателям!». Школьники с 1-й по 11-й классы записывают видеоинтервью с представителями старшего поколения, чья трудовая биография связана с историей нашего города и Кольской АЭС.

Сегодня состоялось заседание оргкомитет по проведению второй совместной встречи школьников – авторов видеороликов муниципального этапа общероссийского конкурса «Слава Созидателям!» 2016 года с героями - ветеранами Великой Отечественной войны.

Мероприятие запланировано на 20 октября 2017 года и состоится в новом помещении совета ветеранов в ДОУ № 4. Совсем недавно организация отметила новоселье, а теперь принимает первых гостей.