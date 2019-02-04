«Город Солнца» в холодном Мурманске

В отделе Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» состоялось торжественное открытие выставки «Город солнца». Утопический «Город Солнца» – это модель «светлого коммунистического будущего», строительством которого СССР был занят с момента своего образования.

Выставка «Город солнца» из собрания Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» представлена произведениями живописи, графики и скульптуры, передающими атмосферу советской жизни 1930-40-х годов. Часть произведений в свое время была специально подготовлена для самой большой довоенной художественной выставки в СССР «Индустрия социализма» (1939), которая впоследствии оказалась частично утраченной или рассеянной.

На торжественной части открытия состоялось выступление солистов вокального ансамбля ДМШ № 5 под руководством Галины Николаевны Сыревич.

С приветственным словом на открытии выставки выступила директор Мурманского областного художественно музея Ольга Александровна Евтюкова.

Большинство произведений, представленных на выставке, созданы в 1930-40 гг., когда искусство «социалистического реализма» было на подъеме. Самая поздняя работа «Вожатая» Мариупольского датируется 1950 годом. Во второй половине 1950-х годов произведения «социалистического реализма», хотя еще и преобладают количественно, теряют свою актуальность и постепенно оттесняются с авансцены художественного процесса нарождающимися новыми течениями. К 1980-м годам лишенный поддержки социалистической идеологии, которая теряет к этому времени господствующие позиции в обществе, «социалистический реализм» распадается на натурализм и академизм, направления, послужившие в свое время основой для его формирования.

Выставка будет работать до 10 марта.