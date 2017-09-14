Город взял шефство

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев и ведущий инспектор Министерства обороны России по вопросам организации работы Нахимовского училища в городе Мурманске Алексей Максимчук подписали договор об установлении шефских связей между администрацией города Мурманска и филиалом ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны Российской Федерации» в городе Мурманске.

– С того самого дня, как началось строительство Нахимовского училища со стороны администрации Мурманска оказывалась необходимая поддержка в решении многих локальных вопросов, – отметил Андрей Сысоев. – Подписание такого соглашения играет важную роль, как для города, так и для образовательного учреждения, ведь все курсанты в независимости от того, из какого региона они прибыли – теперь уже – мурманчане.

Открытие такого крупного учебного заведения имеет для областного центра особое значение, так как история Мурманска всегда была связана с морем. Теперь мурманские ребята смогут получить достойное военно-морское образование в родном городе.

В нынешнем году построена первая очередь учебного заведения: контрольно-пропускной пункт, учебно-административное трехэтажное здание, отдельно стоящий двухэтажный медицинский пункт, столовая, трехэтажный жилой корпус, а также спортивный комплекс.

Нахимовское училище имеет филиалы в Севастополе и Владивостоке. Мурманский филиал стал третьим и самым северным филиалом.

– Символично, что власти города первыми подписали договор о шефских связях с мурманским филиалом Нахимовского военно-морского училища, – рассказал Алексей Максимчук. – Выражаю огромную благодарность главе администрации города Мурманска Андрею Ивановичу за всестороннее содействие и конструктивный диалог.