Города Заполярья будут сиять в ночи

В Полярных Зорях вчера прошёл заключительный день первого в России обучающего кэмпа по световому дизайну. Итогом проведения лагеря стали готовые к воплощению в жизнь проекты по архитектурному и уличному освещению города атомщиков. Разработкой концепции вместе со студентами занимались практикующие светодизайнеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара и Мурманска. В обсуждениях принимают участие специалисты регионального Центра городского развития.

Участников кэмпа приветствовал вице-губернатор Евгений Никора. Он отметил, что проекты, которые будут сегодня представлены, лягут в основу долгосрочной концепции по световому оформлению не только Полярных Зорь, но и могут быть растиражированы по всему региону и другим городам России.

«Мы живём за Полярным кругом, и те проекты и идеи, связанные с созданием комфортной, интересной, яркой городской среды, в условиях Крайнего Севера неотделимы от художественной архитектурной подсветки, современного энергоэффективного освещения городов и посёлков Мурманской области», – сказал Евгений Никора, открывая стратегическую сессию кэмпа по световому дизайну.

Вице-губернатор особо подчеркнул, что подготовленные участниками сметы расходов на точечные световые проекты позволят быстрее воплотить их в жизнь с привлечением разных источников финансирования.

Напомним, кэмп по световому дизайну стартовал в Полярных Зорях 5 августа. 20 практикующих дизайнеров и студентов под руководством известных российских светодизайнеров в течение недели проводили ландшафтные и архитектурные исследования, готовили обоснованную концепцию развития городского освещения.

В ходе занятий участники изучили тенденции в сфере городского освещения на примерах городов России и зарубежья, разработали световой бренд Полярных Зорь, познакомились с базовыми условиями создания облика архитектурных ансамблей и принципами выбора светового оборудования. Кэмп завершится 11 августа защитой проектов по световому дизайну.