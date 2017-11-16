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Мурманская область. Арктика16.11.17 14:51

Городская комиссия прогулялась по дорожкам вдоль «Семечки»

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев проверил ход работ по обустройству пешеходной связи вдоль Семёновского озера. Напомним, общественная территория входит в проект «Формирование комфортной городской среды».

Благоустройство Семёновского озеро ведётся в рамках комплексного плана. Планируется, что пешеходная связь соединит набережную с открытым в этом году мемориальным объектом – памятником стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны.

– Планы по развитию этой территории возникли ещё в 2010 году. Нашей основной задачей стало сохранение Семёновского озера в качестве зоны отдыха. Сегодня эти планы успешно реализуются, – подчеркнул глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

Первый этап строительства подходит к концу. Основной и самый технически сложный объём работ выполнен полностью: завершены подготовительные и земляные работы, обустроены велодорожки, установлены опоры освещения. Совсем скоро первая часть зоны отдыха будет доступна для мурманчан.

– Отрадно, что в Мурманске появляется все больше мест, где горожане могут провести время на открытом воздухе, – отметила региональный координатор федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Тамара Прямикова.

Развитие этой территории продолжится и в следующем году. Общественная комиссия по проекту учла пожелания, высказанные горожанами.

Здесь обустроят смотровые площадки, зоны активного отдыха с игровым оборудованием и тренажерами, велопарковку, а также установят скамейки, урны, видеокамеры. Для пешеходов и велосипедистов появятся дорожные знаки и разметка.

– Ещё одной изюминкой зоны отдыха станут световые конструкции, изображающие природные явления: северное сияние, столбы света, эффект гало, перламутровые и серебряные облака, – рассказал директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай. – Инициаторами выступили студенты и преподаватели Мурманского арктического государственного университета.

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