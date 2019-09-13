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Мурманская область. Арктика13.09.19 14:39

Городские новостройки Североморска «полюбил» посещать заместитель губернатора Евгений Никора

Североморск с инспекционным визитом посетил заместитель губернатора области Евгений Никора. Предметом его интереса стали городские новостройки – возводящиеся ясли-сад на ул.Гвардейской и школа на ул.Пионерской.

Формат визита уже достаточно традиционен, Евгений Никора посещает эти объекты регулярно.

Детсадовский комплекс постепенно принимает будущие очертания – полным ходом обустраивается территория. Залит фундамент для игровых детских и спортивной площадок, очерчена парковая зона, на кровле кладется металлочерепица, в разгаре внутренние отделочные работы.

До 10 октября планируется все уличные работы завершить, включая асфальтирование. Ноябрь-декабрь – время на получение лицензии, с нового года ясли-сад должен начать работу.

На месте строительства школы продолжается подготовка площадки под фундамент здания - «доедание» сопки. Школа должна появиться на свет в конце 2020 года.

- По детскому саду у меня беспокойства нет, хотя существуют определенные сложности. Это касается, прежде всего, электроподключения объекта. Что касается закупки инвентаря и оборудования для начинки, то всё в графике, к 1 октября поставки будут завершены. В целом рисков я здесь не вижу, - комментирует увиденное заместитель губернатора Евгений Никора. - К декабрю строительство должно быть закончено. А вот на школу нужны дополнительные затраты в пределах 10%, которые могут быть включены в сумму проекта. Это потребуется в связи с определенными ошибками в проектировании, касающимися объёма и состава грунтов, подлежащих переработке. Затраты необходимо обосновать, аргументировать и включить в проект бюджета на 2020 год. В целом подрядчик график выдерживает.

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