Городские оздоровительные лагеря открывают двери

Власти Мурманска уделяют особое внимание отдыху, оздоровлению и занятости мурманских школьников в летний период. В этом году каникулы с пользой проведут порядка семи тысяч юных мурманчан. Как и прежде, ребята смогут отдохнуть как в городских оздоровительных лагерях, так и за пределами региона – на юге и в средней полосе России. Об этом на заседании межведомственной комиссии по вопросам организации летней оздоровительной кампании сообщила начальник отдела воспитания и дополнительного образования городского комитета по образованию Людмила Ананьина.

– С 4 июня на время летних каникул в 10 мурманских школах начнут работать городские оздоровительные лагеря, в которых за три смены отдохнут 1740 школьников, – отметила Людмила Ананьина. – В этом году у нас есть проблема. Мы недополучили из областного бюджета субсидию на приобретение продуктов питания: порядка 1 миллиона 700 тысяч рублей. Лето мы продержимся, а вот к осени могут возникнуть трудности с комплектованием лагерей.

Важно отметить, что стоимость путевки в городские оздоровительные учреждения не меняется последние несколько лет и составляет 1050 рублей за одну смену (21 день), что, несомненно, является социальной поддержкой для многих мурманских семей.

Особое внимание уделено отдыху детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 45 детишек, относящихся к этой категории, отдохнут в городском лагере на бесплатной основе.

В течение лета 400 детей и подростков будут иметь возможность набраться сил в санаторно-оздоровительных учреждениях Мурманской области.