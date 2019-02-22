Городские украшения, повреждённые непогодой и вандалами, отремонтируют

Сотрудники МАУК «Мурманские городские парки и скверы» постоянно следят за исправностью украшений в городе.

На этой неделе из-за непогоды пострадали различные декоративные конструкции. На улице Челюскинцев с опор освещения ветром снесло две световые консоли «Якорь», а в сквере у памятника «Ждущей» с фонаря сорвало плафон.

Кроме того, на территории детского городка «Сказка» несовершеннолетние повредили фигуру «Костёр». Пострадала верхняя часть пламени, у основания фигуры – трещины. Сотрудники муниципального учреждения «Мурманские городские парки и скверы» пообещали, что скульптуру восстановят.

– Мы подготовили все необходимые документы для обращения в правоохранительные органы, которые помогут разыскать виновника и привлечь его к ответственности, – прокомментировал директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай. – Мы убедительно просим мурманчан бережно относиться к украшениям города.