Городские власти продолжают работу по модернизации образовательных учреждений

Сегодня глава администрации Мурманска Андрей Сысоев в рамках традиционного объезда посетил школу № 16. В учреждении были выполнены работы по установке фильтров системы холодного водоснабжения. Необходимость в этом была вызвана несоответствием качества питьевой воды, подаваемой ГОУП «Мурманскводоканал» из реки Большая Лавна, санитарно-эпидемиологическим требованиям в период весеннего паводка.

Фильтры предназначены для обеззараживания питьевой воды ультрафиолетовым излучением: уничтожают вредные бактерии, вирусы и другие микроорганизмы, содержащиеся в воде, и делают ее безопасной для использования. При этом вода не подвергается воздействию химических реагентов, не изменяет вкусовые и другие органолептические свойства, обеззараживание происходит в течение нескольких секунд.

– Безусловно, образовательные учреждения должны соответствовать всем современным нормам и требованиям. Наша задача – обеспечить комфортные условия для юных мурманчан, – отметил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Подобные фильтры также установлены в двух зданиях детского сада № 76 в районе Абрам-Мыс. Эти инженерные решения позволяют вести образовательный процесс беспрерывно.

Кроме того, в школе № 16 выполнены работы по частичному ремонту кровли, системы освещения спортивного зала, замене дверей и чердачных люков. В 2016 году на территории учреждения обустроена детская игровая площадка с искусственным покрытием, дополнительным освещением и системой видеонаблюдения.