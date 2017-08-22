Городские власти продолжают работу по обеспечению мурманчан благоустроенным жильём

Сегодня глава администрации областного центра Андрей Сысоев проверил ход работ по реализации программы по капитальному и текущему ремонту объектов муниципальной собственности города Мурманска. Он посетил одну из квартир, прошлые хозяева которой переехали в другой регион.

Пустующее жилое помещение в доме на проспекте Героев-североморцев отремонтировали: здесь заменили окна, полы, двери, установили новую сантехнику, выполнили отделочные работы. В скором времени обновленную трехкомнатную квартиру передадут горожанам, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

– За последние годы в Мурманске отремонтировано около 400 таких помещений, это можно сравнить с целым микрорайоном, – отметил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Работа по выявлению и ремонту пустующих помещений очень важна, мы будем ее продолжать.

Стоит отметить, что такая деятельность ведется непрерывно. Срок выполнения ремонта зависит от сложности работ и площади помещения, как правило, он длится несколько месяцев. В некоторых случаях требуется капитальное обновление.