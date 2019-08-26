На территории школы № 31 заканчивается установка игрового комплекса с травмобезопасным покрытием и спортивным оборудованием. Как ведутся работы, сегодня проверила глава муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова совместно с депутатами городского совета.

– Оборудование сертифицировано, для безопасности юных мурманчан площадка покрыта резиновой крошкой, а в отдельных игровых зонах уложен дополнительный слой ударопоглощающего покрытия, – отметила депутат Совета депутатов города Мурманска Любовь Малыгина. – После завершения работ здесь появятся скамейки и урны.

Из-за дождливой погоды подрядчик затянул с укладкой тартана, но уверяет, что к 1 сентября работы будут закончены, и школьники смогут оценить новую спортивно-игровую зону.

Также за лето в школе № 31 произведена замена оконных блоков в актовом и обеденном залах, пищеблоке, в кабинете ритмики и рекреациях. В здании станет ещё теплее и уютнее.

– Городские власти продолжают строительство детских и спортивных площадок в парках и скверах, на пришкольных территориях. За последние годы их было построено более 136, – сказала Тамара Прямикова. – Программа будет продолжена до тех пор, пока у всех школ не появится современное игровое и спортивное оборудование для занятий на свежем воздухе.

В этом году в городе обновятся ещё 15 площадок. Все школьные стадионы открыты для жителей близлежащих домов.