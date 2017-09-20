Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев проверил ход выполнения работ по реконструкции детского сада № 125 (просп. Кольский, 140а).

– Все текущие ремонты в образовательных учреждениях были выполнены в летний период в рамках подготовки к началу нового учебного года, – отметил Андрей Сысоев. – Что касается этого детского сада, то здесь ведутся плановые капитальные работы: замена и модернизация всех инженерных сетей, замена окон, ремонты внутренних помещений.

Рабочие уже выполнили установку канальной вентиляции и обустройство нового теплопункта. Сейчас ведётся ремонт сетей отопления, а также водоснабжения и канализации.

На время проведения реконструкции, воспитанники ДОУ № 125 – 120 детей, переведены в близлежащий детский сад № 15 (просп. Кольский, 95а).

Городские власти уделяют особое внимание учреждениям образования и оздоровлению маленьких северян. Продолжается реализация программы «Теплое окно». В рамках программы «Тёплое окно» к началу нового учебного года в 12 дошкольных образовательных учреждениях заменены оконные блоки. Всего с начала действия программы заменено более 1800 оконных блоков.

Также выполнены работы по проекту «Дорога в школу» – только в этом году отремонтировано 10 проездов к социально значимым учреждениям города.