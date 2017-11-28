Городской Дворец культуры «Октябрь» Заполярного в торжественной обстановке отметил своё 50-летие

Юбиляров тепло поздравили и вручили подарки глава Печенгского района Александр Морозов и глава муниципального образования г. Заполярный Любовь Черепанова, депутаты Мурманской областной Думы Борис Пищулин и Андрей Фоменко. С приветственным словом к собравшимся обратился заместитель председателя комитета по культуре и искусству Мурманской области Александр Баранников. Он отметил ведущее место Дворца культуры «Октябрь» среди культурно-досуговых учреждений Мурманской области и высокие показатели работы его трудового коллектива.

Участники художественной самодеятельности Дворца подарили гостям, среди которых были и ветераны – строители города Заполярный, праздничный концерт.

Наша справка:

Городской Дворец культуры «Октябрь» г.Заполярного, получивший свое название в честь 50-летия Великой Октябрьской революции, открыл свои двери для заполярнинцев в 1967 г . Долгие годы «Октябрь» служил жителям города местом проведения досуга. Здесь можно было побывать на концерте звезд эстрады, послушать интересную лекцию, посмотреть новый кинофильм, принять участие в работе народного университета, позаниматься в многочисленных творческих коллективах, отдохнуть на танцевальном вечере.

Сегодня во Дворце работает 31 клубное формирование, объединив 875 участников всех возрастов - это хореографические, театральные коллективы, вокальные ансамбли, хор ветеранов, рок-группа, студия декоративно-прикладного творчества, клубные объединения для пожилых людей. На его базе занимаются спортивные объединения аэробики, художественной гимнастики, работают фитнес-клуб, секция настольного тенниса, бильярдный клуб и другие кружки по интересам. Ежегодно во Дворце культуры проводятся 250 культурно-досуговых мероприятий.

Дворец культуры «Октябрь» также реализует интересные творческие проекты, в том числе совместно с зарубежными партнерами, ежегодно участвует в областных фестивалях и конкурсах художественного творчества.

За последние 3 года при финансовой поддержке Правительства Мурманской области удалось значительно улучшить материально-техническое состояние здания Дворца, провести ремонты фасада и кровли.