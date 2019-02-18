Городской клуб старшего поколения начал свою работу

В Мурманске прошло первое мероприятие в рамках нового социального проекта «Городской клуб старшего поколения».

Участниками семинара «О налогах доступно» стали 38 мурманчан. На встрече с представителем ИФНС по городу Мурманску были рассмотрены популярные вопросы, касающиеся льгот, декларирования и использования всевозможных сервисов, призванных облегчить получение информации или документов.

Представители общественных объединений Мурманска и просто активные горожане, пришедшие на семинар, получили удостоверения членов клуба.

– Вместе мы начинаем нужное и важное дело, – обратилась к участникам встречи глава муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова. – Уже сегодня видно, что проект нашел отклик в сердцах горожан. В Мурманске много энергичных людей, которые независимо от возраста готовы не только приобретать знания, но и делиться ими друг с другом.

– Мы с удовольствием предоставили площадку для проведения сегодняшней встречи, – отметил директор муниципального автономного учреждения молодежной политики «Дом молодёжи» Леонид Мостовой.

– Ведь обмен опытом, поддержание связи поколений, сохранение существующих традиций – одна из главных задач проекта. Главное не возраст, а состояние души. Присутствующие здесь горожане в этом точно уверены!