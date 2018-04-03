Мурманская область. Арктика03.04.18 08:10
Городской проект «Солнечные лучики» стал одним из самых массовых в этом сезоне
В минувшее воскресенье в Североморске состоялся завершающий этап городского проекта «Солнечные лучики». В этом году в городском проекте приняло участие рекордное количество детей в возрасте от 1 года до 10 лет.
Третий этап городского проекта «Солнечные лучики» стал одним из самых массовых в этом сезоне. Вместе со своими родителями на праздник, в этот день, пришли 156 юных участника, которым предстояло преодолеть километровую дистанцию.
На память каждый участник получил памятный сертификат и сладкий приз от отдела молодежи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО г.Североморск.
Планируется, что в 2019 году городской проект «Солнечные лучики» будет продолжен.
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Виктор Ушаков
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MotoRin
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Зашевелилась чиновничья рать, жопу свою защищая. Большие деньги получать и не за что не отвечать конечно хорошо, да вот глупые людишки в развлекательном центре выход запасной не нашли, приходится тепе
евгения
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что за заказуха, еврики че не показали там тоже есть на что посмотреть
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