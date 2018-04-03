Городской проект «Солнечные лучики» стал одним из самых массовых в этом сезоне

В минувшее воскресенье в Североморске состоялся завершающий этап городского проекта «Солнечные лучики». В этом году в городском проекте приняло участие рекордное количество детей в возрасте от 1 года до 10 лет.

Третий этап городского проекта «Солнечные лучики» стал одним из самых массовых в этом сезоне. Вместе со своими родителями на праздник, в этот день, пришли 156 юных участника, которым предстояло преодолеть километровую дистанцию.

На память каждый участник получил памятный сертификат и сладкий приз от отдела молодежи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО г.Североморск.

Планируется, что в 2019 году городской проект «Солнечные лучики» будет продолжен.