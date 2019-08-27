Горожане устроили День чистоты для ручья Чистого

В Мурманске на ручье Чистом 24 августа состоялся субботник. При активной помощи представителей Молодёжного совета УФПС Мурманской области - филиала ФГУП «Почта России», управления Первомайского административного округа г. Мурманска и неравнодушных жителей нашего города со дна и прибрежной территории ручья за 2 часа собрано более 60 мешков мусора.

Помимо пластиковых и стеклянных бутылок, пакетов и ветоши со дна извлечены остатки мебели, запчасти от автотранспорта, мешки с мусором, сухие ветви и стволы деревьев.