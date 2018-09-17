«Горячая линия» по очень горячей теме

В Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» с 17 сентября для населения будет работать «горячая линия» по вопросам начала отопительного сезона в регионе.

Приём заявок или жалоб от населения по проблемам подключения многоквартирных домов к системе теплоснабжения будет осуществляться по номеру телефона региональной приёмной 8 (8152) 69-33-00 в будни - с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Все поступившие обращения от граждан будут переданы Государственной жилищной инспекции Мурманской области с целью мониторинга процесса регулировки системы отопления.