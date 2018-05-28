«Горячая линия» по вопросам качества и безопасности детских товаров и детского отдыха

В преддверии Международного дня защиты детей Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека организует проведение «горячей линии», посвящённой вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия детского населения.

В этом году с 28 мая по 11 июня Управление Роспотребнадзора по Мурманской области совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» участвуют в организации тематической «горячей линии» и консультировании по вопросам качества и безопасности детских товаров и детского отдыха.

При обращении на «горячую линию» жители области смогут получить профессиональную консультацию как по вопросам обеспечения санитарно – эпидемиологического детского населения, так и по вопросам защиты прав потребителей в период подготовки летней оздоровительной кампании. Телефон «горячей линии» 8 800-100-29-26.