Горячая линия Росреестра

13 октября 2017 года с 11.00 до 13.00 Управление Росреестра по Мурманской области проводит единую «горячую линию» по вопросам предоставления услуг Росреестра в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав, в том числе в электронном виде, а также по вопросам государственного земельного надзора.



На Ваши вопросы ответит и.о. руководителя Управления Бойко Анна Сергеевна, а также начальники территориальных отделов Управления.



Телефоны горячей линии:



(8152) 44-09-39 — и.о. руководителя Управления Бойко Анна Сергеевна;

(81536) 7-33-24 — начальник Мончегорского отдела Луценко Алексей Михайлович;

(81552) 5 −35-34 — начальник Оленегорского отдела Капустина Людмила Геннадьевна;

(81554) 6-34-22 — начальник Печенгского отдела Гришина Нина Николаевна;

(81537) 4-91-98 — начальник межмуниципального отдела по ЗАТО Североморск и Александровск Воробьев Вадим Вячеславович;

(81533) 9-51-07 — начальник Кандалакшского межмуниципального отдела Онишина Ольга Юрьевна;

(81531) 4-62-26 — и.о. начальника межмуниципального отдела по г. Кировску и г. Апатиты Пузановская Арина Вячеславовна.