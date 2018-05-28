«Горячая линия» Управления Росреестра по Мурманской области

30 мая с 10.00 до 13.00 Управление Росреестра по Мурманской области традиционно проводит расширенную «горячую линию» по вопросам предоставления услуг Росреестра в сфере государственного кадастрового учёта и государственной регистрации прав, в том числе в электронном виде, по вопросам землеустройства, государственной кадастровой оценки недвижимости, государственного земельного надзора, а также по вопросам банкротства юридических и физических лиц.

На вопросы граждан ответят руководитель Управления Бойко Анна Сергеевна и начальники структурных подразделений Управления.

Телефоны «горячей линии»:

(8152) 44-09-39 - руководитель Управления Бойко Анна Сергеевна;

(8152) 44-49-14 – начальник отдела государственной регистрации недвижимости, ведения ЕГРН и повышения качества данных ЕГРН Молдаванцев Денис Викторович;

(8152) 44-10-94 – начальник отдела государственного земельного надзора Швейцер Татьяна Федоровна;

(8152) 44-87-87 - начальник отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости, геодезии и картографии Швейцер Ольга Андреевна;

(8152) 44-48-60 – главный специалист-эксперт отдела правового обеспечения и контроля (надзора) в сфере саморегулируемых организаций Евтушенко Дмитрий Николаевич;

(81536) 7-33-24 - начальник Мончегорского отдела Луценко Алексей Михайлович;

(81552) 5 -35-34 - начальник Оленегорского отдела Капустина Людмила Геннадьевна;

(81554) 6-34-22 - начальник Печенгского отдела Гришина Нина Николаевна;

(81537) 4-91-98 - начальник межмуниципального отдела по ЗАТО Североморск и Александровск Воробьев Вадим Вячеславович;

(81533) 9-72-80 – и.о. начальника Кандалакшского межмуниципального отдела Микитюк Светлана Ивановна;

(81531) 5-86-30 – и.о. начальника межмуниципального отдела по г. Кировску и г. Апатиты Пузановская Арина Вячеславовна.